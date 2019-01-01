Вербич: Теперь нужно выигрывать чемпионат Украины, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов

Вингер киевлян извинился перед болельщиками за вылет из еврокубка.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился своими эмоциями после вылета из Лиги чемпионов от Брюгге.

“Была тишина... я долго не мог зайти в раздевалку. Я сейчас на нервах, но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать. Их было очень много... Извините.

У нас было достаточно моментов. Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, но потом немного сели. То же самое было и во втором тайме. В конце игры уже было тяжело. Брюгге удалось сравнять счет. Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас тяжело говорить. Это футбол.

Если скажу снова, что много травмированных... Не знаю, нужно двигаться вперед и выигрывать чемпионат Украины, чтобы напрямую попадать в Лигу чемпионов“, - цитирует Вербича пресс-служба Динамо.

Напомним, после выездного поражения (0:1), Динамо сыграло вничью с Брюгге (3:3) в домашнем поединке и вылетело в Лигу Европы. Смотрите также видео обзор матча Динамо - Брюгге.