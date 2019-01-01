Хацкевич: Чтобы играть в ЛЧ, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о вылете из Лиги чемпионов от Брюгге.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился эмоциями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским Брюгге.

“Начали агрессивно, забили быстрый гол. Но когда был план на игру, просили не только агрессивно начать, а и не останавливаться, высоко встречать. А мы почему-то начали делать не шаг вперед, а шаг назад.

Три мяча то мы забили дома, но индивидуальные ошибки в обороне перечеркнули все. Потому что чем выше уровень, тем скорее за такие ошибки соперник наказывает.

Каждый год у нас новые надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. В основном, это опытные футболисты, игроки национальных сборных. Но к большому сожалению, разочарованию, и вашему, и нашему, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь.

Характер, борьба - да, были, но есть еще технические моменты, ошибки, которые мы допускали при переходах из атаки в оборону. Игра в обороне и вовсе не подлежит никакой критике. В основном в этом моя вина, нужно было задействовать больше наших футболистов. Того же Шабанова, в то же время дать передохнуть Кадару. Обычно от него первый пас исходит, но сегодня он играл очень медленно.

Каждому нужно переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее“, - отметил Хацкевич на пресс-конференции.

Наставник рассказал, почему заменил Вербича, а потом выпустил Соля.

“Вербичу казалось, что он еще может играть. Но уже было видно, что бегает на пятках. Он попал в такую ситуацию, что он уже и вперед не успевал, и сзади его не было. Может быть, его можно было оставить чисто для игры на атаку. Но их 77 номер активно подключался при счете 2:1. Жерсон был больше готов.

Замена после удаления была спланирована заранее. Фланговые игроки выглядели более свежими. Витя Цыганков прибавил во втором тайме очень сильно. Счет был не в нашу пользу, и нам нужно было рисковать, убирать одного из опорных полузащитников. Да, мы чуть передвинули в середину де Пену, чтобы он помогал обороне. Но мы рисковали. Может быть, этот риск оказался неоправданным“, - сообщил Хацкевич.

Также наставник Динамо ответил, почему Гармаш не попал в заявку на матч.

“Доверие есть ко всем футболистам. Но есть стратегия на игру. Родригес более атакующий футболист, более нацелен на ворота. А Денис хорош, когда подключается из глубины. Я принял такое решение, я за него отвечаю. Почему мы освежили центральную зону, выпустив треугольник Шепелев - Буяльский - Андриевский? Потому что они больше игровики, могут и мяч придержать. У Саши хороший первый пас. Мы его заменили только потому, что нам нужен был игрок, действующий выше. Во второй половине первого тайма у нас один Жерсон был между двумя центральными защитниками, а пятерка полузащитников опускалась ниже. Хотя мы просили и того же Буяльского выше подниматься, и Сашу Андриевского. Но уже когда замены провели, подняли выше Витю, стали выше встречать соперника. А доверие есть ко всем нашим футболистам“, - отметил тренер.

Напомним, киевское Динамо не сумело пройти Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, [[link_local link_article_id=“1059549“]]сыграв дома вничью 3:3[[/link_local]] после выездного поражения 0:1.