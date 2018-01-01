Динамо - Брюгге 3:3 видео голов матча Лиги чемпионов
Киевское Динамо играет ответный матч против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что первый поединок соперников завершился победой бельгийской команды со счетом 1:0.
Динамо и Брюгге сыграли вничью 3:3, что означает вылет команды Хацкевича.
Динамо — Брюгге 3:3
Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 (авт.) — Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Соль, 83), Андриевский (Де Пена, 46) — Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 69).
Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке (Опенда, 81), Бонавентуре (Дьятта, 52).
Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда — Тау, Мата, Окереке, Ванакен, Опенда
На 84-й минуте был удален Никита Бурда (Динамо) (повторное предупреждение).
На 85-й минуте был удален Перси Тау (Брюгге) (повторное предупреждение).
Полная версия правил