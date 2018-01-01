Динамо в тяжелейшем матче сыграло вничью и вылетело в Лигу Европы.
Подопечные Александра Хацкевича пропустили три гола.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо — Брюгге 3:3
Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3 (авт.) — Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев, Андриевский (Де Пена, 46) — Цыганков, Родригес, Вербич (Беседин, 69).
Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре (Дьятта, 52).
Предупреждения: Миколенко, Кадар, Бурда — Тау, Мата, Окереке
На 84-й минуте был удален Никита Бурда (Динамо) (повторное предупреждение).
На 85-й минуте был удален Перси Тау (Брюгге) (повторное предупреждение).
Полная версия правил