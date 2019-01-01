Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шепелев отметился дебютным голом в еврокубках

Комментариев: 0
Украинский полузащитник забил Брюгге в матче квалификации Лиги чемпионов.
Владимир Шепелев
Владимир Шепелев
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев отличился точным ударом на 50-й минуте поединка в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге (3:3).

Этот гол стал для 22-летнего украинца дебютным в международных матчах за киевлян.

Отметим, что Шепелев сыграл 30 матчей в составе "бело-синих" на евроарене (в том числе семь в Юношеской лиге УЕФА).

Поделись:
Теги: футбол, Владимир Шепелев, Динамо, Брюгге, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь