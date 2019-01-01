Шепелев отметился дебютным голом в еврокубках

Украинский полузащитник забил Брюгге в матче квалификации Лиги чемпионов.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев отличился точным ударом на 50-й минуте поединка в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге (3:3).

Этот гол стал для 22-летнего украинца дебютным в международных матчах за киевлян.

Отметим, что Шепелев сыграл 30 матчей в составе "бело-синих" на евроарене (в том числе семь в Юношеской лиге УЕФА).