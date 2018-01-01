Стали известны стартовые составы Динамо и Брюгге на матч ЛЧ

Киевляне проведут ответный матч квалификации Лиги чемпионов дома.

Киевское Динамо сегодня, 13-го августа, примет бельгийское Брюгге в рамках матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок. Так, Александр Хацкевич, выпустил в стартовом составе Александра Андриевского и Жерсона Родригеса. Отметим, что в стартовый состав Брюгге попал украинский защитник Эдуард Соболь.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Шепелев, Андриевский - Цыганков, Родригес, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль.

Брюгге: Миньоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь - Вормер, Ритс, Ванакен - Тау, Окереке, Бонавентуре.

Запасные: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда.

Матч Динамо - Брюгге начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн трансляцией этого поединка на нашем сайте.

Также вашему вниманию также видео онлайн трансляция матча Динамо - Брюгге.