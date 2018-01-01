Стали известны стартовые составы Динамо и Брюгге на матч ЛЧ
Киевское Динамо сегодня, 13-го августа, примет бельгийское Брюгге в рамках матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок. Так, Александр Хацкевич, выпустил в стартовом составе Александра Андриевского и Жерсона Родригеса. Отметим, что в стартовый состав Брюгге попал украинский защитник Эдуард Соболь.
Стартовые составы команд:
Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Шепелев, Андриевский - Цыганков, Родригес, Вербич.
Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль.
Брюгге: Миньоле - Мата, Мехеле, Дели, Соболь - Вормер, Ритс, Ванакен - Тау, Окереке, Бонавентуре.
Запасные: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда.
Матч Динамо - Брюгге начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн трансляцией этого поединка на нашем сайте.
Также вашему вниманию также видео онлайн трансляция матча Динамо - Брюгге.
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