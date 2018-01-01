Вернидуб: Нужно вернуть психологическое состояние игроков Динамо в правильное русло

Украинский специалист считает, что киевляне могут играть намного лучше.

Экс-тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился своими ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо - Брюгге.

“Сейчас киевское Динамо, а особенно его главный тренер Александр Хацкевич, оказались в не очень хорошей ситуации. Но все же мне хочется, чтобы СМИ меньше делали на этом акцент, а дали возможность Александру и его команде спокойно подойти к предстоящей игре.

На мой взгляд, ничего страшного не произошло даже после того, как они проиграли две игры подряд: Брюгге на выезде и Шахтеру в чемпионате Украины. Сейчас для тренерского штаба Динамо самое важное - вернуть психологическое состояние футболистов в правильное русло, объяснить им, что отступать некуда.

Динамо должно сыграть не просто в атакующий футбол, а в наглый футбол, в хорошем смысле этого слова, который заставит Брюгге чувствовать себя некомфортно и ошибаться. Но при этом необходимо учесть и свои ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах. Такое количество брака в передачах, такое количество потерь в центре поля вообще не свойственны для Динамо. Они могут играть гораздо лучше“, - сказал Вернидуб.

Матч Динамо - Брюгге состоится сегодня, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).