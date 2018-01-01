Динамо - Брюгге: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне примут Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Динамо - Брюгге: видео онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Сегодня, 13-го августа, киевское Динамо примет бельгийский Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 20:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Брюгге:

Напомним, на нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Динамо - Брюгге.