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Динамо - Брюгге: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Киевляне примут Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Динамо - Брюгге: видео онлайн трансляция
Динамо - Брюгге: видео онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Сегодня, 13-го августа, киевское Динамо примет бельгийский Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 20:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Брюгге:

Напомним, на нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч Динамо - Брюгге.

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Теги: Динамо, Брюгге, Лига Чемпионов, футбол, видео, онлайн трансляция
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