Миньоле: Ожидать неприятностей можно от любого игрока Динамо, забить может каждый

Голкипер Брюгге назвал главную задачу команды на матч с киевлянами.

Вратарь Брюгге Симон Миньоле прокомментировал предстоящий матч своей команды против Динамо в рамках третьего квалификационного матча Лиги чемпионов.

“Мы имеем преимущество в один мяч. Этого может хватить, чтобы пройти дальше. Завтра будет совсем другая игра, непростая, но мы будем стараться пройти в следующий раунд.

Главный результат завтра - выход в следующий этап. Задание на матч - забить гол. Но если мы пропустим три, то, конечно, нам это не поможет. Поэтому надо хорошо сыграть в защите“.

Маньоле также оценил свое функциональное состояние.

“Пока физически я чувствую себя не идеально. Но думаю, в процессе игр наберу оптимальную форму. И буду чувствовать себя идеально морально и физически. Я готов к большому количеству работы.

Кого бы я выделил в составе Динамо? Франа Соля, немного знаком с ним. Но ожидать неприятностей можно от кого угодно, забить может каждый“.

Голкипер отметил важность выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

“Конечно, завтрашний матч очень важный матч для нас. Одна из причин, почему я рад вернуться в Брюгге - встречи в Лиге чемпионов.

Ранее мне приходилось уже играть в Лиге чемпионов за Ливерпуль, который тут играл в финале турнира в 2018 году. Несмотря на серьезность завтрашнего соперника, верю в себя и свою команду“, - заявил футболист на пресс-конференции.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).