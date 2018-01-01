Родригес: Судьба матча с Брюгге будет решаться на последних минутах

Люксембуржец признался, что в команде чувствует себя хорошо.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес прокомментировал предстоящий поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

“Чувствую себя хорошо. Мы готовы к игре с Брюгге. Все силы направлены на качественную подготовку к матчу. Бельгийцы забили гол у себя дома, а мы должны забить еще больше и не пропустить.

Мы должны быть сконцентрированы с первой минуты и до последней. Будет тяжелая игра. Думаю, судьба матча будет решаться на последних минутах. Мы должны идти вперед и максимально атаковать. Мы должны забить первыми, а потом еще один гол и не пропустить“, - цитирует футболиста пресс-служба киевлян.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).