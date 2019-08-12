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УЕФА наказал Динамо за поведение фанатов закрытием секторов на матч с Брюгге

Комментариев: 1
Во время поединка ЛЧ на НСК Олимпийский закроют 22 сектора.
Болельщики киевского Динамо
Болельщики киевского Динамо
Getty Images

Пресс-служба киевского Динамо сообщила, что согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА на матч против Брюгге на НСК Олимпийский сектора 41-62 будут закрыты для посещения.

Причиной наказания является неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2018/2019 между Динамо и греческим Олимпиакосом (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Согласно этому решению, указанные сектора будут закрыты для входа, билеты на них не продавались.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).

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Теги: футбол, Динамо, Брюгге, Лига чемпионов, НСК Олимпийский
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ьувшфьшч  (аноним)  12.08.2019, 21:16
Оценка:  -1
ьувшфьшч
це ж треба на стільки боятись Динамо Київ), а може це гроші заднегазопрому??!
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