УЕФА наказал Динамо за поведение фанатов закрытием секторов на матч с Брюгге

Во время поединка ЛЧ на НСК Олимпийский закроют 22 сектора.

Пресс-служба киевского Динамо сообщила, что согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА на матч против Брюгге на НСК Олимпийский сектора 41-62 будут закрыты для посещения.

Причиной наказания является неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2018/2019 между Динамо и греческим Олимпиакосом (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

Согласно этому решению, указанные сектора будут закрыты для входа, билеты на них не продавались.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).