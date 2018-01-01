Тренер Брюгге: Наша главная задача - пройти в следующий раунд
Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман прокомментировал предстоящий матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.
“Более-менее я доволен функциональным состоянием игроков, но только завтрашняя игра покажет, кто насколько готов.
В первом матче в первом тайме играл топ-клуб Брюгге, а во втором - Брюгге-середнячок. Завтра мы снова постараемся показать топ-уровня. Мы будем контратаковать и постараемся забить. На отбой играть не собираемся.
Наша главная задача - пройти в следующий раунд“, - сказал Клеман на пресс-конференции.
Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).
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