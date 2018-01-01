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Цыганков: Против Брюгге вы увидите совершенно другой коллектив

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Украинец отметил, что у его команды осталась единственная попытка на выход в плей-офф.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков поделился своими ожиданиями от ответного матча против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

“Наверное, своей игрой я пока даю шанс говорить о том, что у меня плохая форма и все в этом роде. Но я знаю, что завтра у нас единственная попытка, чтобы пройти в плей-офф. Завтра будет другое настроение.

Было время подумать после матча с Шахтером. Что получалось, а что - нет. Завтра вы увидите совершенно другой коллектив, который будет бороться за результат“, - отметил футболист.

Также игрок столичного клуба рассказал о том, как на его одноклубников влияет конкуренция в команде.

“Это плюс. У всех игроков нет времени расслабляться, ведь они знают, что если проведут плохой матч, то могут сесть на скамейку запасных. Конкуренция сумасшедшая - кто бы завтра не вышел, он будет делать максимум на поле.

Я не хочу никого обманывать и говорить громкие слова, но завтра на поле выйдет коллектив с боевым настроем. Надеюсь, нас поддержат“, - сказал Цыганков на пресс-конференции перед матчем с Брюгге.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).

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Теги: футбол, Динамо, Брюгге, Лига чемпионов, Виктор Цыганков
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