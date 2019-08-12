Хацкевич: В матче с Брюгге мы должны проявить характер и силу воли

Белорусский специалист отметил, что у его подопечных есть выбор в линии атаки.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий ответный матч против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

“У нас есть выбор в линии атаки. Беседин тоже готовится, как и Родригеш с Солем. Мы можем начать матч как с двумя форвардами, так и с одним оттянутым. Да, нам надо забивать, но надо думать и об обороне. У нас есть варианты, кто выйдет на острие.

После матча с Шахтером мы уже переключились на Брюгге. Это совершенно разные турниры, как и стратегии. Чемпионат продолжается, у нас сейчас кубковая встреча. Команда психологически не угнетена. Нужно забыть то, что было два дня назад.

Это у нас шестая встреча за короткий промежуток времени. Должны проявлять характер и силу воли. Без этого трудно добиваться результата.

Все ребята готовы. Физическое состояние игроков хорошее, даже в матче с Шахтером мы добавили во втором тайме в плане движений. Функциональное состояние неплохое. Нужно продемонстрировать свой максимум.

Не готовится к матчу только Денис Попов и Миккель Дуэлунд. Первый получил микротравму в матче за дубль, а второй продолжает восстановление“, - заявил Хацкевич на пресс-конференции перед матчем с Брюгге.

Матч Динамо - Брюгге состоится завтра, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).