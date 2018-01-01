Динамо - Брюгге: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита ответного поединка квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо во вторник, 13-го августа, сыграет ответный матч против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является киевское Динамо. Так, в компании Parimatch ставки на победу “бело-синих“ принимают с коэффициентом 1.99, в то время как успех Брюгге оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

При этом аналитики полагают, что в следующий раунд Лиги чемпионов пройдет бельгийский клуб. Котировки на этот прогноз установлены в размере 1.47, в то время как проход Динамо оценили в 2.70.

Их коллеги их bet365 также уверены в победе Динамо, принимая ставки на их успех с коэффициентом 2.00, а на победу бельгийцев - 3.75. Ничью здесь оценили в 3.40. При этом проход киевлян оценили в 3.00, а вот выход Брюгге в следующий раунд - в 1.36.

Такого же мнения придерживаются и эксперты из конторы William Hill: победа Динамо - 2.00, победа Брюгге - 3.70, ничья - 3.40.

Отметим, что первый поединок соперников завершился минимальной победой бельгийской команды (1:0).

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Брюгге, которая начнется 13-го августа в 20:30 по киевскому времени.