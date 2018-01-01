Динамо - Брюгге: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо сыграет с Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Следите за событиями матча Динамо - Брюгге в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Киевское Динамо во вторник, 13-го августа, сыграет ответный матч против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, первый поединок соперников завершился минимальной победой бельгийской команды (1:0).

Онлайн трансляция матча Динамо - Брюгге будет доступна в этой новости, начиная с 20:30 во вторник, 13 августа.

Между матчами в Лиге чемпионов обе команды провели встречи в чемпионатах стран - Брюгге без проблем одержал победу над Остенде 2:0, а вот Динамо проиграло Шахтеру (1:2).

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является киевское Динамо. Так, в компании Parimatch ставки на победу “бело-синих“ принимают с коэффициентом 1.99, в то время как успех Брюгге оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

При этом аналитики полагают, что в следующий раунд Лиги чемпионов пройдет бельгийский клуб. Котировки на этот прогноз установлены в размере 1.47, в то время как проход Динамо оценили в 2.70.