Ответный матч Динамо против Брюгге рассудят хорваты
Иван Бебек станет главным судьей на матче Динамо – Брюгге.
В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным судьей встречи стане Иван Бебек. Помогать ему на бровках будут Горан Патаки и Боян Зобеница. Четвертым рефери станет Марио Зебек.
Напомним, первый поединок между командами завершился минимальной победой бельгийской команды на своем поле. Матч в Киеве состоится во вторник, 13-го августа, стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30.
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