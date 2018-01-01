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Ответный матч Динамо против Брюгге рассудят хорваты

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Иван Бебек станет главным судьей на матче Динамо – Брюгге.
Ответный матч Динамо против Брюгге рассудят хорваты

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей встречи стане Иван Бебек. Помогать ему на бровках будут Горан Патаки и Боян Зобеница. Четвертым рефери станет Марио Зебек.

Напомним, первый поединок между командами завершился минимальной победой бельгийской команды на своем поле. Матч в Киеве состоится во вторник, 13-го августа, стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30. 

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Теги: Динамо Киев, Брюгге, Лига Чемпионов
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