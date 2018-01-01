Ответный матч Динамо против Брюгге рассудят хорваты

Иван Бебек станет главным судьей на матче Динамо – Брюгге.

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей встречи стане Иван Бебек. Помогать ему на бровках будут Горан Патаки и Боян Зобеница. Четвертым рефери станет Марио Зебек.

Напомним, первый поединок между командами завершился минимальной победой бельгийской команды на своем поле. Матч в Киеве состоится во вторник, 13-го августа, стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30.