Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манолас потроллил Суареса, напомнив о поражении 0:3 Барселоны в Риме

Комментариев: 0
В ответ Луис Суарес отметился дублем в ворота команды Маноласа.
Манолас потроллил Суареса, напомнив о поражении 0:3 Барселоны в Риме

Греческий защитник Наполи Костас Манолас во время товарищеской игры потроллил форварда Барселоны Луиса Суареса.

На 32-й минуте между Маноласом и Суаресом произошел словесный конфликт, в конце которого Костас тремя пальцами напомнил уругвайцу о результате полуторагодичной давности.

Весной 2018 года грек выступал за Рому и поучаствовал в четвертьфиналах Лиги чемпионов 2017/18, когда Рома обыграла Барселону 3:0 после поражения 1:4 в первом матче и выбила каталонцев из Лиги чемпионов. Решающий мяч в концовке встречи забил именно Манолас, переправив мяч головой в ворота после подачи с углового.

Суарес отметил на троллинг делом - оформил дубль, а Барселона обыграла Наполи со счетом 4:0.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь