В ответ Луис Суарес отметился дублем в ворота команды Маноласа.

Греческий защитник Наполи Костас Манолас во время товарищеской игры потроллил форварда Барселоны Луиса Суареса.

На 32-й минуте между Маноласом и Суаресом произошел словесный конфликт, в конце которого Костас тремя пальцами напомнил уругвайцу о результате полуторагодичной давности.

Manolas Zuando o Suarez e relembrando o 3x0 da Roma que eliminou o Barcelona passando pela sua timeline...



Poesia 🎻🎻🎻

pic.twitter.com/sAuM3ZO8Iy — Ar•ustinho Carrara (@Arouzera) August 10, 2019

Весной 2018 года грек выступал за Рому и поучаствовал в четвертьфиналах Лиги чемпионов 2017/18, когда Рома обыграла Барселону 3:0 после поражения 1:4 в первом матче и выбила каталонцев из Лиги чемпионов. Решающий мяч в концовке встречи забил именно Манолас, переправив мяч головой в ворота после подачи с углового.

Суарес отметил на троллинг делом - оформил дубль, а Барселона обыграла Наполи со счетом 4:0.