Манолас потроллил Суареса, напомнив о поражении 0:3 Барселоны в Риме
Греческий защитник Наполи Костас Манолас во время товарищеской игры потроллил форварда Барселоны Луиса Суареса.
На 32-й минуте между Маноласом и Суаресом произошел словесный конфликт, в конце которого Костас тремя пальцами напомнил уругвайцу о результате полуторагодичной давности.
Manolas Zuando o Suarez e relembrando o 3x0 da Roma que eliminou o Barcelona passando pela sua timeline...— Ar•ustinho Carrara (@Arouzera) August 10, 2019
Poesia 🎻🎻🎻
pic.twitter.com/sAuM3ZO8Iy
Весной 2018 года грек выступал за Рому и поучаствовал в четвертьфиналах Лиги чемпионов 2017/18, когда Рома обыграла Барселону 3:0 после поражения 1:4 в первом матче и выбила каталонцев из Лиги чемпионов. Решающий мяч в концовке встречи забил именно Манолас, переправив мяч головой в ворота после подачи с углового.
Суарес отметил на троллинг делом - оформил дубль, а Барселона обыграла Наполи со счетом 4:0.
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