Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов-2018/19
Аргентинец отметился точным ударом со штрафного против Ливерпуля.
Нападающий Барселоны Лионель Месси стал автором лучшего гола в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Аргентинец отличился точным ударом со штрафного в первом матче против Ливерпуля (3:0) в 1/2 турнира.
Наслаждаемся шедевром...— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2019
Еще и еще, еще и еще 👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JEmGkcfvPg
Отметим, что при голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.
Ранее УЕФА назвал претендентов на личные награды Лиги чемпионов-2018/19.
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