Аргентинец отметился точным ударом со штрафного против Ливерпуля.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал автором лучшего гола в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Аргентинец отличился точным ударом со штрафного в первом матче против Ливерпуля (3:0) в 1/2 турнира.

Наслаждаемся шедевром...

Еще и еще, еще и еще 👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JEmGkcfvPg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2019

Отметим, что при голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.

Ранее УЕФА назвал претендентов на личные награды Лиги чемпионов-2018/19.