Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси - автор лучшего гола Лиги чемпионов-2018/19

Комментариев: 0
Аргентинец отметился точным ударом со штрафного против Ливерпуля.
Лионель Месии
Лионель Месии
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал автором лучшего гола в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Аргентинец отличился точным ударом со штрафного в первом матче против Ливерпуля (3:0) в 1/2 турнира.

Отметим, что при голосовании рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне-2018/19.

Ранее УЕФА назвал претендентов на личные награды Лиги чемпионов-2018/19.

Поделись:
Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь