Динамо лишь раз пробило в створ ворот Брюгге

Всего по воротам киевляне пробили 1 раз.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо проиграло бельгийскому Брюгге.

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По итогам поединка, "бело-синие" за 90 минут нанесли 11 ударов по воротам, однако в створ киевляне пробили лишь один раз. А вот игроки Брюгге пробили 12 раз, из которых 4 - в створ.

Угловых больше разыграли бельгийцы - 4 против 3 у Динамо, а вот офсайдов больше было у киевского клуба (2:1).

Игроки Брюгге чаще фолили против соперника (17:16), однако именно Динамо получило больше желтых карточек - 5:2.

Вашему вниманию также видео обзор матча Брюгге - Динамо и самые яркие комментарии в соцсетях о результате этого поединка.