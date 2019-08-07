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Буяльский: Судья не давал играть, свистел при любом намеке на фол

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Украинец уверен, что в Киеве Динамо сумеет отыграться и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский высказался по поводу поражения от Брюгге в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Это был только первый тайм противостояния. Пока счет 1:0 не в нашу пользу. Но я уверен, что в Киеве все будет совсем по-другому.

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Нам нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме и забить хотя бы один мяч. Наверное, судья не давал играть, свистел при любом намеке на фол и тем самым сбивал темп.

Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас так, как сегодня бельгийские фанаты поддерживали команду соперника - и тогда все будет нормально", - цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Смотрите видео обзор матча Брюгге - Динамо.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера Динамо Александра Хацкевича.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо, Динамо Киев, Брюгге, Лига Чемпионов, футбол, квалификация
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гость  (аноним)  07.08.2019, 09:23
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Судью в нокаут.
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