Бурда: Многие теряли мяч, в том числе на своей половине поля

Защитник Динамо считает, что команда сумеет отыграться в ответном матче.

Игрок киевского Динамо Никита Бурда подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

"Ничего страшного не произошло, у нас впереди еще домашний матч, поэтому будем мыслить позитивно и настраиваться на победу.

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Мелкие ошибки? Да, действительно, было такое, особенно в первом тайме. Многие теряли мяч, в том числе на своей половине поля. После перерыва сыграли более организованно, были моменты, могли и забивать.

Но в начале игры, возможно, уступили сопернику в психологическом плане, своими ошибками добавляя уверенности игрокам Брюгге. Плюс они играли дома, трибуны гнали их вперед, поэтому будем исправлять ошибки уже в Киеве.

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Ошибка Караваева? Так случилось. Но ничего страшного - мы все поддержали Сашу, ведь подобное могло произойти с кем угодно. Думаю, он опытный футболист, и справится с последствиями этой ошибки", - приводит слова Бурды пресс-служба Динамо.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Смотрите видео обзор матча Брюгге - Динамо.

Вашему вниманию также реакция соцсетей на поражение киевлян.