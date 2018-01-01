Тренер Брюгге: Я доволен первым таймом матча с Динамо

Наставник Брюгге рассчитывает обыграть Динамо и в ответном матче.

Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман прокомментировал победу своих подопечных над Динамо в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Мы очень довольны результатом. Счет 1:0 - это отличный исход. Я бы хотел, чтобы в ответном матче в Киеве был бы хотя бы такой же результат.

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Динамо нисколько нас не удивило, мы хорошо изучили их перед матчем и знали, что нас ждет. У Динамо много разных качеств и мы постарались лишить их лучших навыков.

Я доволен игрой своей команды, мы улучшаем свою игру с каждым матчем. Особенно я доволен первым таймом матча с Динамо", - приводит слова Клемана официальный сайт Брюгге.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Смотрите видео обзор матча Брюгге - Динамо.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера Динамо Александра Хацкевича.