Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Помешать Динамо пройти Брюгге может только Динамо: реакция соцсетей на поражение киевлян

Комментариев: 2
Вашему вниманию самые яркие комментарии о результате матча Брюгге - Динамо в квалификации Лиги чемпионов.
Брюгге - Динамо: реакция соцсетей
Брюгге - Динамо: реакция соцсетей
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уступило Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов об этом поединке:

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Брюгге - Динамо.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, Брюгге, Лига Чемпионов, квалификация, футбол, реакция соцсетей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Потому_что    07.08.2019, 09:58
Оценка:  0
Потому_что
Их ещё кто то смотрит?
zadneprohodchik    07.08.2019, 08:47
Оценка:  +2
zadneprohodchik
посмотрел статистику ударов в дырки 1 удар в створ про что вообще говорить можно при таком убожестве
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь