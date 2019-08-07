Помешать Динамо пройти Брюгге может только Динамо: реакция соцсетей на поражение киевлян
Киевское Динамо уступило Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов об этом поединке:
це той випадок, коли про гру Динамо краще мовчати. почекаємо, що тренер та гравці вигадають.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 6 серпня 2019 р.
По первому тайму, к великому сожалению, оправдываются если не худшие, но очень дурные ожидания. Теперь бы что-то из Жеглова процитировать... Под пятую серию!— Artem Frankov (@frankov11) 6 серпня 2019 р.
Второй тайм, как и надеялись мы с Жегловым (ничего, ничего, мы еще покувыркаемся!), получился намного оптимистичнее. Что теперь? Помешать "Динамо"пройти "Брюгге" может только "Динамо". Что дико беспокоит - может запросто. Не дай Боже...— Artem Frankov (@frankov11) 6 серпня 2019 р.
А от що зовсім не розумію: чому грає Кадар, а Попова нема навіть заявці. Це для мене дикий сюр. Уявіть, якби Зідан замість молодого Варана ставив би "досвідченого" Альбіоля, який ріже в кожному матчі.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 6 серпня 2019 р.
Смотрел игру Динамо, и думал себе: «Супряга, Булеца, Попов...» 🤔 Родригес, кстати, понравился дебютом. Не без ошибок, но очень даже добавил динамики в атаке.— Yevhen Mostovyk (@OfficialYozhyk) 6 серпня 2019 р.
Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється - конспекти Блохіна знову в хід йдуть. #камонплей #олеДинамо— Roman (@saluto_romano) 6 серпня 2019 р.
Не понравилась игра от Динамо сегодня. Большую часть игры был провалена игра в центре. Из позитива - хорош новичок Родригес. Ответный матч иду на стадион!#БрюггеДинамо 1:0— Ruslan Kharchenko (@RusKharchenko) 6 серпня 2019 р.
Чесно кажучи, я чекав що Динамо виглядатиме солідніше! Були непогані відтинки гри, але те що не забили і пропустили буде дуже великою проблемою в домашньому матчі! В Києві треба буде грати дуже обережно!!!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 серпня 2019 р.
"Брюгге" на данном этапе лучше выглядит в плане индивидуальной скорости - у отдельных игроков. "Динамо" именно в скорости и проигрывало до перерыва, что особенно было заметно в концовке первого тайма, когда хозяева... https://t.co/o8qvKAqIMs— Игорь Линник (@IgorLinnyk) 6 серпня 2019 р.
Циганков, на жаль, ще не готовий. Нема вибуху. А це для нього найголовніше... А попереду Шахтар і домашній з Брюгге. Найважливіші матчі...— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 6 серпня 2019 р.
Всупереч оптимістичним очікуванням Динамо повертається з Брюгге з поразкою 0:1. Такий рахунок можна змінювати і 90 хвилин у матчі-відповіді на Олімпійському це підтвердять. Бо ж у Динамо буде перевага - ми, вболівальники біло-синіх. Чекаємо і віримо! Де Пена ще заб'є, і Беседін. pic.twitter.com/y2Vj1hKAWL— Ruslan Svirin (@Sribnok) 6 серпня 2019 р.
Цей Брюгге можна і потрібно проходити. Але не з таким браком у передачах, які повинні були б ставати ключовими.— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 6 серпня 2019 р.
Червона рута і гімн України - краще, що було в матчі Брюгге - Динамо з нашого боку. З бельгійського - сподобалась підтримка фанатів і заповненість стадіону. Очікую перемоги Динамо 3:0 в Києві. GL @DynamoKyiv!— Andersen (@andersen7s) 6 серпня 2019 р.
В августе 2005 года когда Динамо не прошло Тун я тогда очень сильно расстроился.— Igor Yatsenko (@IgorYatsenko) 6 серпня 2019 р.
Тогда это означало что след раз Динамо в Лиге Чемпионов можно будет увидеть аж через год.
Прошло почти 15 лет и я понимаю что уровень команды такой что в том турнире ловить нет чего(
Київське Динамо розпочинає свою єврокубкову кампанію з мінімальної поразки в Бельгії.— Volodymyr Demyda (@VolodymyrDemyda) 6 серпня 2019 р.
1 тайм - розчарував, в 2 непогано зіграли Родрігес, Де Пена та Буяльський.#Динамо #BruggeDynamo #Ukraine #belgium #футбол #Україна pic.twitter.com/0lm5kSAuU2
Яка ліга чемпіонів #Динамо 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Коли гра буде? #БрюггеДинамо— Andriy Ferents (@Aferents) 6 серпня 2019 р.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Брюгге - Динамо.
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