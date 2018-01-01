Миколенко: Хацкевич в перерыве просил успокоиться

Виталий Миколенко заявил, что игроки Динамо постараются забыть матч с Брюгге.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко после поражения от Брюгге заявил, что команда поскорее попытается забыть этот матч, ведь впереди еще ответная игра.

"Постараемся забыть эту игру, потому что это был первый тайм. Дальше у нас игра с Шахтером, потом будем готовиться к Брюгге.

Что просил Хацкевич в перерыве? Просил успокоиться и играть в свой футбол.

Замены во втором тайме? У нас вышли три атакующих игрока. Думаю, они усилили нашу игру впереди", – цитирует Миколенко Динамомания.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Смотрите обзор матча Брюгге - Динамо.