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Караваев: Вся вина лежит на мне, извиняюсь перед болельщиками

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Александр Караваев взял вину на себя за пенальти в матче с Брюгге.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал пенальти в матче с Брюгге, после которого забили единственный мяч в поединке.

“Вроде бы позицию правильно выбрал, хотел сыграть в мяч, но он прокинул и просто об меня ударился. Конечно, вся вина лежит на мне, извинился перед командой и извиняюсь перед болельщиками. Не было бы пенальти… У нас были моменты, мы могли забить. Еще раз извиняюсь перед всеми.

Психологически будет давить то, что надо забивать. Но уверен на стадионе будет много болельщиков и они поддержат нас. Родригес и Цыганков скоро наберут форму и все будет хорошо. Соперник ничем не удивил, главное было реализовать свои моменты“, – цитирует Караваева Динамомания.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Смотрите обзор матча Брюгге - Динамо.

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Теги: Александр Караваев, Динамо, Брюгге, Лига Чемпионов
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