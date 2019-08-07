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Брюгге - Динамо 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 3
Динамо проиграло Брюгге в матче Лиги чемпионов. Смотрите видео гола матча Брюгге - Динамо.

Во вторник, 6 августа, киевское Динамо сыграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

В первом матче противостояния зрители увидели только один гол. На 37-й минуте Александр Караваев сфолил в своей штрафной, а Ханс Ванакен четко реализовал пенальти, пробив в правый от себя угол, тогда как Бойко прыгнул в противоположный.

Брюгге - Динамо 1:0
Гол: Ванакен, 37 (с пенальти)

Брюгге: Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64) — Беседин (Родригес, 46)

Предупреждения: Дели, Бонавентуре — Гармаш, Кендзера, Родригес, Сидорчук

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Теги: Динамо Киев, Лига Чемпионов, Брюгге
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.08.2019, 09:01
Оценка:  -1
гость
08-40 тайга сгорела вто это гы гы гы.......
zadneprohodchik    07.08.2019, 08:40
Оценка:  0
zadneprohodchik
ахаха кривоноги опять обосрались
RomaCrimea    07.08.2019, 05:47
Оценка:  +1
RomaCrimea
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