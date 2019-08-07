Брюгге - Динамо 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Динамо проиграло Брюгге в матче Лиги чемпионов. Смотрите видео гола матча Брюгге - Динамо.

Во вторник, 6 августа, киевское Динамо сыграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

В первом матче противостояния зрители увидели только один гол. На 37-й минуте Александр Караваев сфолил в своей штрафной, а Ханс Ванакен четко реализовал пенальти, пробив в правый от себя угол, тогда как Бойко прыгнул в противоположный.

Брюгге - Динамо 1:0

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти)

Брюгге: Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64) — Беседин (Родригес, 46)

Предупреждения: Дели, Бонавентуре — Гармаш, Кендзера, Родригес, Сидорчук