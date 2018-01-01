Хацкевич: Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой

Наставник Динамо списал поражение на ошибки опытных футболистов и торопливость.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич после поражения от Брюгге в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что команда сыграла не плохо и в частности второй тайм вселяет в него оптимизм.

"Матч начали хорошо. Контролировали игру первые 15 минут. Беседин создал момент, но не завершил его. Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли.

Второй тайм получился без центра поля. Было много моментов - атака была то на одни ворота, то на другие. В конце у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не было последнего паса и завершающего удара. Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве", - отметил Хацкевич.

Также наставник киевлян ответил на вопрос относительно замен в матче – вышедших Родригеса, Цыганкова и де Пены.

"Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Видно, что он в хорошем состоянии. Как показал второй тайм - он очень качественное усиление в атаке. Приобретение для нас.

Что касается Вити, вы сами видели те две ошибки, которые вообще ему не свойственны. Это говорит об отсутствии игрового тонуса. Он сможет подготовиться только через игры, его состояние в таком графике мы не подтянем.

Все наши замены были направлены на атаку, мы хотели забить гол. Да, всегда есть риск, когда такие ранние замены. Но мы хотели усилить атаку, не хотели сохранять этот счет, который был после первого тайма", - заявил Хацкевич.

Кроме того, главного тренера спросили о тяжелом графике, ведь Динамо четыре последних матча провело на выезде.

"Так сложился календарь, да, мы больше находимся в самолетах. Но как показал второй тайм, команда достаточно хорошо готова функционально. Но я бы не сказал, что этот график достаточно жесткий, но, повторюсь, команда в плане функциональной готовности достаточно хорошо ведет себя на поле", - заключил наставник.