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Тренер Брюгге: Нам будет тяжело в матчах против Динамо

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Филипп Клеман ожидает непростых поединков в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Филипп Клеман
Филипп Клеман
clubbrugge.be

Бельгийский Брюгге, с которым предстоит сыграть киевскому Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, накануне обыграл Сент-Трюйден со счетом 6:0.

После матча главный тренер команды Филипп Клеман отметил, что поединки против “бело-синих“ будут гораздо сложнее.

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“Матч во вторник против киевского Динамо будет совсем другим. Это абсолютно другой уровень. Во время встречи с Сент-Трюйденом я увидел очень много недостатков в игре своих подопечных, поэтому нам предстоит много работы.

Я смотрел несколько игр Динамо. Против такого соперника нам будет очень тяжело“, - приводит слова Клемана официальный сайт Брюгге.

Ранее сообщалось, что Брюгге накануне матчей против Динамо продал лидера команды.

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Теги: Брюгге, Динамо, Динамо Киев, Лига Чемпионов, квалификация, футбол
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