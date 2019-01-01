Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

С этого раунда начнет свое выступление киевское Динамо.

В рамках розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 состоялись все матчи второго квалификационного раунда, по итогам которых стали известны все десять пар следующей стадии турнира.

Именно с этого раунда в игру вступает киевское Динамо. Соперником украинского клуба стал вице-чемпион Бельгии - Брюгге.

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Отметим, что со второго отборочного раунда действует система разделения команд на чемпионов и представителей лиг. Клубы из этих групп вплоть до группового этапа не смогут встретиться между собой.

Первые матчи состоятся 6/7 августа, ответные встречи - 13/14 августа.

Путь чемпионов

ЧФР Клуж (Румыния) - Селтик (Шотландия)

АПОЕЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - Аякс (Нидерланды)

Динамо Загреб (Хорватия) - Ференцварош (Венгрия)

Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания)

Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия)

Путь представителей лиг

Истанбул Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)

Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)

Брюгге (Бельгия) - Динамо Киев (Украина)

Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Ранее сообщалось, когда Динамо и Брюгге проведут свои матчи квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в Украине поединок киевского клуба в ЛЧ покажут в прямом эфире.