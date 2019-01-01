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Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

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С этого раунда начнет свое выступление киевское Динамо.
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Getty Images

В рамках розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 состоялись все матчи второго квалификационного раунда, по итогам которых стали известны все десять пар следующей стадии турнира.

Именно с этого раунда в игру вступает киевское Динамо. Соперником украинского клуба стал вице-чемпион Бельгии - Брюгге.

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Отметим, что со второго отборочного раунда действует система разделения команд на чемпионов и представителей лиг. Клубы из этих групп вплоть до группового этапа не смогут встретиться между собой.

Первые матчи состоятся 6/7 августа, ответные встречи - 13/14 августа.

Путь чемпионов
ЧФР Клуж (Румыния) - Селтик (Шотландия)
АПОЕЛ (Кипр) - Карабах (Азербайджан)
ПАОК (Греция) - Аякс (Нидерланды)
Динамо Загреб (Хорватия) - Ференцварош (Венгрия)
Црвена Звезда (Сербия) - Копенгаген (Дания)
Марибор (Словения) - Русенборг (Норвегия)

Путь представителей лиг
Истанбул Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция)
Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)
Брюгге (Бельгия) - Динамо Киев (Украина)
Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Ранее сообщалось, когда Динамо и Брюгге проведут свои матчи квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в Украине поединок киевского клуба в ЛЧ покажут в прямом эфире.

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Теги: Лига Чемпионов, футбол, квалификация, пары
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