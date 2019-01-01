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Швед: Рад, что сумел забить первый гол за Селтик

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Украинец прокомментировал свой дебют в официальных матчах за шотландский клуб.
Марьян Швед забил дебютный гол за Селтик
Марьян Швед забил дебютный гол за Селтик
celticfc.net

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед высказался о своем дебютном голе за шотландский клуб.

"Это мой первый гол за Селтик. Я рад, ведь сегодня была очень хорошая игра, мы очень хорошо сыграли. Рады, что победили. Хорошо сыграли в обеих матчах с Нымме Калью", - сказал Швед в послематчевом интервью.

Отметим, что данный поединок стал для украинского футболиста первым официальным матчем за Селтик.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, Лига Чемпионов, дебют, футбол
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