Швед: Рад, что сумел забить первый гол за Селтик
Украинец прокомментировал свой дебют в официальных матчах за шотландский клуб.
Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед высказался о своем дебютном голе за шотландский клуб.
"Это мой первый гол за Селтик. Я рад, ведь сегодня была очень хорошая игра, мы очень хорошо сыграли. Рады, что победили. Хорошо сыграли в обеих матчах с Нымме Калью", - сказал Швед в послематчевом интервью.
Отметим, что данный поединок стал для украинского футболиста первым официальным матчем за Селтик.
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