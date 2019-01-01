Ференцварош под руководством Реброва вышел в третий раунд квалификации ЛЧ

Подопечные украинского специалиста сумели пробиться в следующий квалификационный тур Лиги чемпионов.

Ференцварош вышел в третий раунд квалификации ЛЧ fradi.hu

Венгерский Ференцварош сумел обыграть мальтийскую Валетту и выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Подопечные украинского тренера Сергея Реброва в первом поединке уверенно обыграли соперника со счетом 3:1, а в ответном матче сыграли в результативную ничью - 1:1.

Венгерский клуб первым пропустил гол на 27-й минуте встречи, но на 60-й минуте Ференцварош сумел сравнять счет. В следующем раунде команда Реброва сыграет с загребским Динамо, который в двух матчах оказался сильнее грузинского Сабуртало.

Валлетта - Ференцварош 1:1 (первый матч - 1:3)

Голы: Фонтанелла, 27 (с пенальти) - Нгуен, 60

Валлетта: Бонелло - Зерафа, Камиллери, Бонг, Пена - Димеч (Нвоко, 74), Мускат (Монтиселли, 80), Тулимьери - Юри, Фонтанелла, Пиксиоло (Тонна, 90).

Ференцварош: Дибус - Сивич, Двали, Блазис, Ловренчич - Харатин, Игнатенко (Сигер, 33), Зубков, Шкварка, Нгуен (Варга, 85) - Лансафаме (Сигневич, 74).

Предупреждения: Пена, Мускат - Игнатенко, Лансафаме.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.