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Швед дебютировал за Селтик, забив гол в матче Лиги чемпионов

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Марьян Швед впервые сыграл за Селтик в официальном поединке.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/celticfc/

Шотландский Селтик провел матч второго квалификационного раунда против эстонского Нымме Калью.

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед начал поединок на скамейке запасных и появился на поле лишь на 70-й минуте вместо Нира Биттона. На 90+4 минуте встречи Марьян получил мяч на линии штрафной и красиво отправил его в ворота прямо под перекладину.

Отметим, что для Шведа этот матч стал дебютным за Селтик в официальных матчах.

Благодаря голу украинца Селтик обыграл Нымме Калью со счетом 2:0 (первый матч - 5:0) и вышел в следующий раунд квалификации.

Напомним, Марьян Швед выступает за Селтик под 20-м номером.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, Лига Чемпионов, футбол, дебют
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