Швед дебютировал за Селтик, забив гол в матче Лиги чемпионов
Марьян Швед впервые сыграл за Селтик в официальном поединке.
Шотландский Селтик провел матч второго квалификационного раунда против эстонского Нымме Калью.
Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед начал поединок на скамейке запасных и появился на поле лишь на 70-й минуте вместо Нира Биттона. На 90+4 минуте встречи Марьян получил мяч на линии штрафной и красиво отправил его в ворота прямо под перекладину.
Marian Shved! 🇺🇦⚽️Superb debut goal for @CelticFC 🍀 pic.twitter.com/Hf9spdlDto— SportsBoxingUA (@SportUA2) 30 июля 2019 г.
Отметим, что для Шведа этот матч стал дебютным за Селтик в официальных матчах.
Благодаря голу украинца Селтик обыграл Нымме Калью со счетом 2:0 (первый матч - 5:0) и вышел в следующий раунд квалификации.
Напомним, Марьян Швед выступает за Селтик под 20-м номером.
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