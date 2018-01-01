Швед начнет матч Лиги чемпионов против Нымме Калью на скамейке запасных

Украинец может дебютировать за Селтик, если его выпустят на замену.

Украинский полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед попал в заявку команды на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Нымме Калью.

Как сообщает пресс-служба Селтика, украинец начнет поединок на скамейке запасных. В случае, если хавбек выйдет на поле, то этот поединок станет для него дебютным за шотландцев.

Матч Нымме Калью - Селтик состоится сегодня, 30-го июля, в 20:00 по киевскому времени. Первый поединок шотландцы выиграли со счетом 5:0.

Напомним, Марьян Швед получил травму накануне матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против Сараево (1:3), но уже полностью восстановился.