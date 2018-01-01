Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Швед начнет матч Лиги чемпионов против Нымме Калью на скамейке запасных

Комментариев: 0
Украинец может дебютировать за Селтик, если его выпустят на замену.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/celticfc/

Украинский полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед попал в заявку команды на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Нымме Калью.

Как сообщает пресс-служба Селтика, украинец начнет поединок на скамейке запасных. В случае, если хавбек выйдет на поле, то этот поединок станет для него дебютным за шотландцев.

Матч Нымме Калью - Селтик состоится сегодня, 30-го июля, в 20:00 по киевскому времени. Первый поединок шотландцы выиграли со счетом 5:0.

Напомним, Марьян Швед получил травму накануне матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против Сараево (1:3), но уже полностью восстановился.

Поделись:
Теги: Марьян Швед, Селтик, Лига Чемпионов, заявка на матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь