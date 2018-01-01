Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду: Барселона потратила много денег на трансферы, но так и не выиграла ЛЧ

Комментариев: 0
Португалец отметил, что его команда хорошо усилилась перед новым сезоном.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от будущего сезона Лиги чемпионов.

“Может ли этот год стать годом Ювентуса? В Лиге чемпионов может быть только один победитель. Например, посмотрите на Барселону: за последние пять лет клуб потратил много денег на покупку игроков, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Это не работает. Победа зависит от множества факторов.

Ювентус хорошо усилился и, как всегда, эта команда будет бороться за победу“, - цитирует Роналду Marca.

Ранее Роналду признался, что жалеет об уходе из Реала.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь