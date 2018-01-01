Роналду: Барселона потратила много денег на трансферы, но так и не выиграла ЛЧ
Португалец отметил, что его команда хорошо усилилась перед новым сезоном.
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от будущего сезона Лиги чемпионов.
“Может ли этот год стать годом Ювентуса? В Лиге чемпионов может быть только один победитель. Например, посмотрите на Барселону: за последние пять лет клуб потратил много денег на покупку игроков, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Это не работает. Победа зависит от множества факторов.
Ювентус хорошо усилился и, как всегда, эта команда будет бороться за победу“, - цитирует Роналду Marca.
Ранее Роналду признался, что жалеет об уходе из Реала.
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