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Почеттино: После финала Лиги чемпионов я десять дней сидел дома и не выходил на улицу

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Наставник "шпор" тяжело пережил поражение в финале турнира.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими эмоциямипосле проигранного финала Лиги чемпионов-2018/19.

“Это было сложно. У нас были самые невероятные три недели, чтобы подготовиться к финалу. Мы были очень разочарованы поражением.

Это было очень плохо. Я сравниваю с летом 2002 года, когда мы сыграли вничью со Швецией и были проиграли Англии на групповом этапе Кубка мира в течение одной недели. Как игрок и как менеджер - это худшие моменты в моей карьере.

На следующий день я сел на поезд из Мадрида в Барселону. Я провел 10 дней в своем доме и не хотел выходить на улицу. Да, это было тяжело, потому что ты почти коснулся славы“, - цитирует наставника “шпор“ Goal.

Напомним, в финале ЛЧ Тоттенхэм уступил Ливерпулю (0:2).

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм
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