Наставник "шпор" тяжело пережил поражение в финале турнира.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими эмоциямипосле проигранного финала Лиги чемпионов-2018/19.

“Это было сложно. У нас были самые невероятные три недели, чтобы подготовиться к финалу. Мы были очень разочарованы поражением.

Это было очень плохо. Я сравниваю с летом 2002 года, когда мы сыграли вничью со Швецией и были проиграли Англии на групповом этапе Кубка мира в течение одной недели. Как игрок и как менеджер - это худшие моменты в моей карьере.

На следующий день я сел на поезд из Мадрида в Барселону. Я провел 10 дней в своем доме и не хотел выходить на улицу. Да, это было тяжело, потому что ты почти коснулся славы“, - цитирует наставника “шпор“ Goal.

Напомним, в финале ЛЧ Тоттенхэм уступил Ливерпулю (0:2).