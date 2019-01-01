Президент Брюгге: Попадание в Лигу чемпионов будет чудом

Верхег прокомментировал противостояние с Динамо.

Президент Брюгге Барт Верхег рассказал о задачах клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Мы хотим добиться успеха в этом турнире. Наша цель - выйти в групповой этап. Я хочу, чтобы название Брюге имело международную значимость. У нашей команды новый тренер, футболисты и стиль поведения на поле", - заявил функционер.

Также Верхег поделился ожиданиями от предстоящих матчей 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"В квалификации мы встретимся с клубом, который неизменно участвует в Лиге чемпионов. К тому же украинская команда эволюционирует. Несколько игроков Динамо стали чемпионами мира U-20. У этой команды много талантов, они способны огорчить соперника.

Я думаю, если мы пройдем Динамо, это будет большим успехом. Но впереди нас ждет встреча с еще более сложным соперником. Попадание в Лигу чемпионов будет чудом", - приводит слова Верхега Sporza.

Напомним, первый матч между Брюгге и Динамо состоится 6 августа в Бельгии, начало - в 21:30. Ответная игра пройдет в Киеве 13 августа.

Ранее о целях Динамо в Лиге чемпионов-2019/20 рассказал наставник Динамо Александр Хацкевич.