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Хацкевич: Динамо нужно повышать свой уровень в Лиге чемпионов

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Наставник киевлян отметил, что его команда должна выкладываться по максимуму в каждом матче.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о целях своей команды на Лигу чемпионов-2019/20.

“Текущая задача - выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Уровень Лиги чемпионов и Лиги Европы является совершенно разным. И интерес к ним также разный. На групповой стадии Лиги Европы не все команды серьезно относятся к турниру.

Представители топ-чемпионатов Европы начинают турнир больше молодежным составом, а уже раунд плей-офф больше подходит под уровень Лиги чемпионов.

Но сама Лига чемпионов - это совершенно другой имидж, другой интерес, другой рынок, цена самого турнира другая. Здесь не только престиж, но и бюджет нашего клуба - уровень материальной заинтересованности игроков.

Мы два года играли в Лиге Европы. Как говорится, уже пора и честь знать. Нам нужно повышать свой уровень. Но для этого необходимо будет выкладываться по максимуму в каждом матче“, - заявил Хацкевич.

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с бельгийским Брюгге. Ранее стали известны точные даты проведения матчей.

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Теги: футбол, Динамо, Брюгге, Лига чемпионов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Духовный_скреп    25.07.2019, 19:47
Оценка:  0
Духовный_скреп
Динамо нужно избавляться от физруков.
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