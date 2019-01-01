Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
25 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.
Отборочные этапы пройдут до конца августа и уже 29 августа будет стартовать групповой этап еврокубка.
Финальный поединок запланирован на 30 мая 2020 года в городе Стамбул на олимпийском стадионе (Ататюрк).
Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер - с группового этапа.
Календарь Лиги чемпионов-2019/20
25-28 июня: Предварительный раунд квалификации
9-10 — 16-17 июля: Первый раунд квалификации
23-24 — 30-31: Второй раунд квалификации
6-7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи
13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи
20-21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи
27-28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
Групповой этап
29 августа: Жеребьевка группового этапа в Монако
17-18 сентября: Групповой этап, первый тур
1-2 октября: Групповой этап, второй тур
22-22 октября: Групповой этап, третий тур
5-6 ноября: Групповой этап, четвертый тур
26-27 ноября: Групповой этап, пятый тур
10-11 декабря: Групповой этап, шестой тур
Плей-офф
16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала
18-19, 25-26 февраля: 1/8 финала, первые матчи
10-11, 17-18 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
7-8 апреля: 1/4 финала, первые матчи
14-15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
28-29 апреля: 1/2 финала, первые матч
5-6 мая: 1/2 финала, ответные матчи
30 мая: Финал
Предварительный раунд
Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра) 0:1
Феронинели (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0
Финал
Феронинели (Косово) — Санта-Колома (Андорра) 2:1
Первый отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Северная Македония) 0:1
Судува — Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Арарат-Армения (Армения) — АИК (Швеция) 2:1
Астана (Казахстан) — Клуж (Румуния) 1:0
Партизани (Албания) — Карабах (Азербайджан) 0:0
Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия) 0:3
Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта) 2:2
ТНС (Уэльс) — Фероникели (Косово) 2:2
ХИК (Финляндия) — Торшавн (Фарерские острова) 3:0
Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия) 0:2
Дандаолк (Ирландия) — Рига (Латвия) 0:0
Ференцварош (Венгрия) — Лудогорец (Болгария) 2:1
БАТЕ (Беларусь) — Пяст Гливице (Польша) 1:1
Валюр (Исландия) — Марибор (Словения) 0:3
Слован Братислава (Словакия) — Сутьеска (Черногория) 1:1
Сараево (Босния и Герцеговина) — Селтик (Шотландия) 1:3
Ответные матчи
Шкендия (Северная Македония) — Нымме Калью (Эстония) 1:2
Црвена Звезда (Сербия) – Судува 2:1
АИК (Швеция) – Арарат-Армения (Армения) 3:1
Клуж (Румуния) – Астана (Казахстан) 3:1
Карабах (Азербайджан) — Партизани (Албания) 2:0
Сабуртало (Грузия) – Шериф (Молдова) 1:3
Валлетта (Мальта) — Дюделанж (Люксембург) 1:1
Фероникели (Косово) — ТНС (Уэльс) 0:1
Торшавн (Фарерские острова) — ХИК (Финляндия) - 2:2
Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) 4:0
Рига (Латвия) – Дандаолк (Ирландия) 0:0 (по пенальти 4:5)
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) 2:3
Пяст Гливице (Польша) – БАТЕ (Беларусь) 1:2
Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) 2:0
Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) 1:1 (по пенальти 3:2)
Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина) 2:1
Второй отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль)
БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия)
Нью-Сейнтс (Уэльс) — Копенгаген (Дания)
Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта)
Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан)
Сабуртало (Грузия) — Динамо Загреб (Хорватия)
Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония)
Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия)
Сутьеска (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)
Марибор (Словения) — АИК (Швеция)
Ответные матчи
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - ЧФР Клуж (Румыния) —
Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)
Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)
Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)
Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)
Динамо Загреб (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)
Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)
ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)
АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)
АИК (Швеция) - Марибор (Словения)
Путь представителей лиг
Первые матчи
Виктория Пльзень (Чехия) — Олимпиакос (Греция)
ПСВ (Нидерланды) — Базель (Швейцария)
Ответные матчи
Олимпиакос (Греция) — Виктория Пльзень (Чехия)
Базель (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)
Полная версия правил