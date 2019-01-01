Жеребьевка Лиги чемпионов: ПАОК сыграет с Аяксом, Порту встретится с Краснодаром

Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 22-го июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Напомним, что на этой стадии свой путь в турнире начинает киевское Динамо.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов:

Клуж/Маккаби - Селтик Нымме Калью

АПОЭЛ/Сутьеска - Дандолк/Карабах

ПАОК - Аякс

Динамо Загреб/Сабуртало - Валлетта/Ференцварош

Марибор/АИК - БАТЭ/Русенборг

Црвена Звезда/ХИК - Копенгаген/ТНС

Путь представителей лиг:

Истамбул - Виктория/Олимпиакос

Краснодар - Порту

Брюгге - Динамо

ПСВ/Базель - ЛАСК

Первые матчи сыграют 6-7-го августа, а ответные - 13-го.