Жеребьевка Лиги чемпионов: ПАОК сыграет с Аяксом, Порту встретится с Краснодаром
Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Сегодня, 22-го июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Напомним, что на этой стадии свой путь в турнире начинает киевское Динамо.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов:
Клуж/Маккаби - Селтик Нымме Калью
АПОЭЛ/Сутьеска - Дандолк/Карабах
ПАОК - Аякс
Динамо Загреб/Сабуртало - Валлетта/Ференцварош
Марибор/АИК - БАТЭ/Русенборг
Црвена Звезда/ХИК - Копенгаген/ТНС
Путь представителей лиг:
Истамбул - Виктория/Олимпиакос
Краснодар - Порту
Брюгге - Динамо
ПСВ/Базель - ЛАСК
Первые матчи сыграют 6-7-го августа, а ответные - 13-го.
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