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Жеребьевка Лиги чемпионов: ПАОК сыграет с Аяксом, Порту встретится с Краснодаром

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Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда
uefa.com

Сегодня, 22-го июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Напомним, что на этой стадии свой путь в турнире начинает киевское Динамо.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов:

Клуж/Маккаби - Селтик Нымме Калью

АПОЭЛ/Сутьеска - Дандолк/Карабах

ПАОК - Аякс

Динамо Загреб/Сабуртало - Валлетта/Ференцварош

Марибор/АИК - БАТЭ/Русенборг

Црвена Звезда/ХИК - Копенгаген/ТНС

Путь представителей лиг:

Истамбул - Виктория/Олимпиакос

Краснодар - Порту

Брюгге - Динамо

ПСВ/Базель - ЛАСК

Первые матчи сыграют 6-7-го августа, а ответные - 13-го.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, жеребьевка
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