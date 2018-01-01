Лига чемпионов: Ференцварош Реброва вышел в следующий раунд, Астана Григорчука вылетела

Завершились матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

В среду, 17 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В этих поединках принимали участие три украинских тренера, а также несколько наших футболистов.

Венгерский Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров и выступают три украинца - полузащитники Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков, обыграл болгарский Лудогорец со счетом 3:2.

Отметим, что украинцы вышли в стартовом составе. Харатин и Зубков отыграли 90 минут, Игнатенко был заменен на 57-й минуте. Харатин открыл счет в матче на 17-й минуте с ассиста Зубкова. Через несколько минут Зубков записал на свой счет второй ассист - на Михала Шкварку на 21-й минуте

А вот Астана под руководством Романа Григорчука в первом матче одолела ЧФР Клуж со счетом 1:0, но в ответном поединке проиграла со счетом 1:3 и покинула турнир.

Эстонский клуб Ныме Калью под руководством украинца Романа Кожуховского сотворил маленькую сенсацию, обыграв македонскую Шкендию. Отметим, что все 90 минут за эстонскую команду сыграл украинец Андрей Маркович.

Артем Гордиенко сыграл 69 минут за Шериф в матче против Сабуртало. Шериф выиграл со счетом 3:1, но из-за поражения в первом поединке со счетом 3:0 покинул турнир. В заявке грузинского клуба был украинский вратарь Денис Шелихов, оставшийся на скамейке запасных.

Защитник Артем Сухоцкий прекратил выступления в Лиге чемпионов с клубом Слован из Братиславы. Его клуб уступил черногорской Сутьеске - команды обменялись ничьими 1:1, а в серии пенальти победу одержала Сутьеска.

Также после серии пенальти свой путь в Лиге чемпионов прекратила Рига нашего форварда Романа Дебелко. Роман свой пенальти в лотерее забил, но партнеры били хуже соперника.

Шотландский Селтик без проблем обыграл 2:1 Сараево и прошел дальше. Марьян Швед еще восстанавливается после травмы, поэтому в матчах с Сараево не играл.

Таким образом, во втором квалификационном раунде сыграют четыре клуба, в составе которых есть украинцы: Селтик, Ференцварош, Нымме Калью и Сабуртало. При этом Селтик и Нымме Калью сыграют друг с другом, Сабуртало будет играть с Динамо Загреб, а Ференцварош сразится с Валлетой из Мальты.

Первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 23/24 июля. Ответные встречи - 30/31 июля.

Лига чемпионов, ответные матчи 1 раунда квалификации:

Вторник, 16 июля

Шкендия 79 (Македония) - Калью (Эстония) - 1:2

первый матч 1:0

Сабуртало Тбилиси (Грузия) - Шериф (Молдова) - 1:3

первый матч 3:0

ХБ Торсхавн (Фареры) - ХИК (Финляндия) - 2:2

первый матч 0:3

Валлетта (Мальта) - Дюделанж (Люксембург) - 1:1

первый матч 2:2

Црвена Звезда (Сербия) - Судува (Литва) - 2:1

первый матч 0:0

КФ Фероникели (Косово) - Нью-Сейнтс (Уэльс) - 0:1

первый матч 2:2

Среда, 17 июля

ФК Рига (Латвия) - Дандолк (Ирландия) - 0:0, пен 4:5

первый матч 0:0

АИК (Швеция) - Арарат (Армения) - 3:1

первый матч 1:2

Карабах (Азербайджан) - Партизани (Албания) - 2:0

первый матч 0:0

Русенборг (Норвегия) - Линфилд (Северная Ирландия) - 4:0

первый матч 2:0

Лудогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия) - 2:3

первый матч 1:2

ЧФР Клуж (Румыния) - Астана (Казахстан) - 3:1

первый матч 0:1

Пяст Гливице (Польша) - БАТЭ (Беларусь) - 1:2

первый матч 1:1

Марибор (Словения) - Валюр (Исландия) - 2:0

первый матч 3:0

Сутьеска (Черногория) - Слован Братислава (Словакия) - 1:1, пен 3:2

первый матч 1:1

Селтик (Шотландия) - Сараево (Босния) - 2:1

первый матч 3:1