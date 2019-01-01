Ребров: Качество игры было не на высоте, но Ференцварошу удалось добыть победу

Главный тренер венгерской команды доволен началом сезона.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал домашнюю победу над болгарским Лудогорцем (2:1) в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

“Если учитывать, что это только старт сезона, то мы справились хорошо. Главное, что у нас теперь есть актуальная информация о нашем сопернике, видео с матча. Спасибо игрокам за старание и болельщикам за поддержку.

“Я доволен тем, что нам удалось добыть победу, хотя качество игры было не на высоте. Первые 20 минут мне понравились, а затем команда расслабилась и потеряла контроль над игрой.

После сезона мы потеряли наших лидеров - Петряка и Гориарана, но в команду пришли новички и сумели их заменить“, - заявил Ребров.

Напомним, гол украинца Зубкова принес Ференцварошу победу в квалификации ЛЧ. С первых минут на поле также появились Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.