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Гол Зубкова принес Ференцварошу Реброва победу в квалификации ЛЧ

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Украинец отметился дебютным голом в матче против Лудогорца.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Венгерский Ференцварош в домашнем матче одержал победу над болгарским Лудогорецем в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1).

Гол украинского полузащитника Александра Зубкова на 65-й минуте встречи принес венгерской команде победу в матче.

Отметим, что главный тренер команды Сергей Ребров с первых минут выпустил на поле еще двух украинцев - Даниила Игнатенко и Игоря Харатина.

Ференцварош – Лудогорец 2:1

Голы: Нген, 6, Зубков, 65 – Шверчок, 31

Ференцварош: Дибус, Двали, Блажич, Хайстер, Харатин (Шигер, 77), Игнатенко, Зубков, Ловренчич, Нген (Варга, 83), Пришкин (Ландзафаме, 66), Шкварка.

Лудогорец: Илиев, Икоко, Терзиев, Недялков, Моци, Дяков, Битон (Марселиньо, 66), Гуральски (Баджи, 78), Лукоки (Жорже Интима, 83), Шверчок, Тшибота.

Предупреждения: Моци (51), Гуральски (61), Шигер (85).

Ответный поединок команд состоится 17 июля в болгарском Разграде.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ференцварош, Александр Зубков
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