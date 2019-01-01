Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Три украинских футболиста Ференцвароша начали матч ЛЧ с первых минут

Комментариев: 0
Команда Сергея Реброва играет в квалификации Лиги чемпионов.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
www.fradi.hu

Футболисты венгерского Ференцвароша Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко с первых минут начали поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против болгарского Лудогорца.

Отметим, что для каждого из украинцев это дебют в еврокубке.

Зубков и Игнатенко выступают за венгерскую команду на правах аренды. Права на них принадлежат донецкому Шахтеру.

Игорь Харатин, в свою очередь, является полноценным игроком Ференцвароша.

Напомним, в прошлом году команда Сергея Реброва стала чемпионом Венгрии.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Сергей Ребров, Ференцварош, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, Игорь Харатин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь