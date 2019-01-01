Три украинских футболиста Ференцвароша начали матч ЛЧ с первых минут
Команда Сергея Реброва играет в квалификации Лиги чемпионов.
Футболисты венгерского Ференцвароша Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко с первых минут начали поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против болгарского Лудогорца.
Отметим, что для каждого из украинцев это дебют в еврокубке.
Зубков и Игнатенко выступают за венгерскую команду на правах аренды. Права на них принадлежат донецкому Шахтеру.
Игорь Харатин, в свою очередь, является полноценным игроком Ференцвароша.
Напомним, в прошлом году команда Сергея Реброва стала чемпионом Венгрии.
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