Мбаппе: Моя цель - выиграть Лигу чемпионов

Француз признался, что хотел бы взять Золотой мяч.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился своим мнением о важности триумфа в Лиге чемпионов.

“Самое главное - это победить в Лиге чемпионов, потому что можно выиграть Золотой мяч и не войти в историю.

Ты не один на поле, в команде есть еще десять футболистов. Если бы это был теннис, то я бы выбрал Золотой мяч, потому что это одиночный вид спорта. Футбол - командный вид спорта. Думаю, если хочешь выиграть Золотой мяч, ты должен победить в Лиге чемпионов.

Сейчас нельзя выиграть эту награду без победы в Лиге чемпионов, это важно в глазах всего мира. Сначала я хочу выиграть Лигу чемпионов. Если получится взять Золотой мяч, то хорошо, но моя цель - выиграть Лигу чемпионов“, - приводит слова француза ESPN.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует подписать контракт с Мбаппе через год.