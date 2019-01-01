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Мбаппе: Моя цель - выиграть Лигу чемпионов

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Француз признался, что хотел бы взять Золотой мяч.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился своим мнением о важности триумфа в Лиге чемпионов.

“Самое главное - это победить в Лиге чемпионов, потому что можно выиграть Золотой мяч и не войти в историю.

Ты не один на поле, в команде есть еще десять футболистов. Если бы это был теннис, то я бы выбрал Золотой мяч, потому что это одиночный вид спорта. Футбол - командный вид спорта. Думаю, если хочешь выиграть Золотой мяч, ты должен победить в Лиге чемпионов.

Сейчас нельзя выиграть эту награду без победы в Лиге чемпионов, это важно в глазах всего мира. Сначала я хочу выиграть Лигу чемпионов. Если получится взять Золотой мяч, то хорошо, но моя цель - выиграть Лигу чемпионов“, - приводит слова француза ESPN.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует подписать контракт с Мбаппе через год.

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Теги: футбол, Килиан Мбаппе, Лига чемпионов, Золотой мяч
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