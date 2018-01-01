УЕФА оставил в силе дисквалификацию Неймара на три матча Лиги чемпионов

Бразильский футболист получил наказание за свое поведение после матча между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

УЕФА оставил в силе дисквалификацию форварда ПСЖ Неймара за оскорбление судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3), сообщает BBC Sport.

Отмечается, что в организации отклонили аппелляцию парижского клуба.

Таким образом, бразильский нападающий пропустит три игры в турнирах под эгидой УЕФА.

Напомним, бразилец был недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота ПСЖ, который выбил парижан из розыгрыша Лиги чемпионов. После встречи Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, а потом опубликовал грубую критику в адрес арбитров в своих соцсетях.