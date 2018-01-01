Жеребьевка Лиги чемпионов: Базель сыграет с ПСВ, Олимпиакос - с Викторией

Вашему вниманию результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 19-го июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Напомним, что киевское Динамо начнет свой путь в квалификации с третьего раунда Пути представителей лиг.

Результаты жеребьевки:

Путь представителей лиг:

Виктория (Чехия) - Олимпиакос (Греция)

Базель (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов:

Шериф (Молдова)/Сабуртало (Греция) - Динамо Загреб (Хорватия)

Селтик (Шотландия)/Сараево (Босния и Герцоговина) - Нымме Калью (Эстония)/Шкендия (Сев.Македония)

Судува (Литва)/Црвена Звезда - ХИК (Финляндия)/Торсхавн (Фареры)

Слован Братислава (Словакия)/Сутьеска (Черногория) - АПОЕЛ (Кипр)

Валюр (Исландия)/Марибор (Словения) - Арарат (Армения)/АИК (Швеция)

Астана (Казахстан)/ Клуж (Румыния) - Маккаби Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь)/Пяст (Польша) - Линфилд (Северная Ирландия)/Русенборг (Норвегия)

ТНС (Уэльс)/Победитель предварительного раунда - Копенгаген (Дания)

Лудогорец (Болгария)/Ференцварош (Венгрия) - Дюделанж (Люксембург)/Валлетта (Мальта)

Дандолк (Ирландия)/Рига (Латвия) - Партизани (Албания)/Карабах (Азербайджан)

Напомним, накануне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов-2019/20.