В этом раунде встречаются только чемпионы своих стран.

Сегодня, 18-го июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Лиги чемпионов сезона-2019/20. В рамках этого этапа играют лишь чемпионы своих лиг.

Ференцварош Сергея Реброва поедет в гости к болгарскому Лудогорцу, а Селтик примет гостей из Сараево.

Результаты жеребьевки:

Нымме Калью (Эсония) - Шкендия (Северная Македония)

Судува (Литва) - Црвена Звезда (Сербия)

Арарат (Армения) - АИК (Швеция)

Астана (Казахстан) - Клуж (Румыния)

Лудогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия)

Партизани (Албания) - Карабах (Азербайджан)

Слован Братислава (Словакия) - Сутьеска (Черногория)

Селтик (Шотландия) - Сараево (Босния и Герцеговина)

Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузия)

Дюделанж (Люксембург) - Валлетта (Мальта)

Линфилд (Северная Ирландия) - Русенборг (Норвегия)

Валюр (Исладния) - Марибор (Словения)

Дандолк (Ирландия) - Рига (Латвия)

ТНС (Уэльс) - Победитель предварительного раунда

ХИК (Финляндия) - Торсхавн (Фарерские острова)

БАТЭ (Беларусь) - Пяст (Польша)

Отметим, что первые матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля.

Также стоит сказать, что завтра, 19-го июня, состоится жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов.

Напомним, в Лиге чемпионов сезона-2018/19 победителем стал английский Ливерпуль, который в финале обыграл Тоттенхэм (2:0). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.