Жеребьевка Лиги чемпионов: Ференцварош сыграет с Лудогорцем, Селтик примет Сараево
Сегодня, 18-го июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда отбора Лиги чемпионов сезона-2019/20. В рамках этого этапа играют лишь чемпионы своих лиг.
Ференцварош Сергея Реброва поедет в гости к болгарскому Лудогорцу, а Селтик примет гостей из Сараево.
Результаты жеребьевки:
Нымме Калью (Эсония) - Шкендия (Северная Македония)
Судува (Литва) - Црвена Звезда (Сербия)
Арарат (Армения) - АИК (Швеция)
Астана (Казахстан) - Клуж (Румыния)
Лудогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия)
Партизани (Албания) - Карабах (Азербайджан)
Слован Братислава (Словакия) - Сутьеска (Черногория)
Селтик (Шотландия) - Сараево (Босния и Герцеговина)
Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузия)
Дюделанж (Люксембург) - Валлетта (Мальта)
Линфилд (Северная Ирландия) - Русенборг (Норвегия)
Валюр (Исладния) - Марибор (Словения)
Дандолк (Ирландия) - Рига (Латвия)
ТНС (Уэльс) - Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) - Торсхавн (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларусь) - Пяст (Польша)
Отметим, что первые матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля.
Также стоит сказать, что завтра, 19-го июня, состоится жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов.
Напомним, в Лиге чемпионов сезона-2018/19 победителем стал английский Ливерпуль, который в финале обыграл Тоттенхэм (2:0). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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