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Игрокам Ливерпуля вручили роскошные подарки в честь победы в Лиге чемпионов

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Футболисты и главный тренер команды получили в подарок эксклюзивные IPhone.
Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
Getty Images

Игроки Ливерпуля получили специальные подарки в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.

Как сообщает Liverpool Echo, футболистам вручили роскошные телефоны от компании iDesign Gold.

Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
instagram.com/idesigngold/

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Компания подготовила эксклюзивную серию IPhone XS Max на 512 Gb, которые покрыты 24-каратным золотом. На задней крышке каждого девайса нанесены имя футболиста и его номер, а также кубок Лиги чемпионов.

Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
instagram.com/idesigngold/

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Стоимость одного такого гаджета составляет 3,5 тысячи фунтов (около 3,94 тысячи евро). Телефоны получили 27 игроков Ливерпуля и главный тренер команды Юрген Клопп.

Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
Игроки Ливерпуля получили роскошные подарки в честь победы в ЛЧ
instagram.com/idesigngold/

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Вашему вниманию реакция соцсетей на победу “красных“ в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что фанаты Мохамеда Салаха окружили дом футболиста и помешали ему сходить в мечеть.

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Теги: Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, подарки
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