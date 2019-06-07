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Красотка пятницы: эффектная модель, которая выбежала на поле во время финала ЛЧ

Комментариев: 2
Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Кинси Волански.

Кинси Волански
Кинси Волански
instagram.com/kinsey_sue/

Кинси Волански - популярная американская модель польского происхождения. Роскошная девушка рекламирует купальники и снималась для таких известных изданий, как Maxim, Sports Illustrated и FHM.

Однако недавно девушка взорвала весь мир после своего выбегания на поле во время финального матча Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Кинси в откровенном купальники появилась на газоне и преодолела более половины поля до того, как его поймали стюарды.

Кинси Волански
Кинси Волански
instagram.com/kinsey_sue/

Ее выходка принесла бешеную популярность - за сутки на аккаунт красотки подписалось более миллиона человек, и количество подписчиков продолжает расти. Правда, случилась и неприятная история - ее аккаунт заблокировали из-за атаки хакеров, но девушка уже вернула себе контроль.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная певица, в клипе которой снялся Агуэро.

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Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, Красотка пятницы, Кинси Волански, девушка, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.06.2019, 15:52
Оценка:  0
гость
Опять какому-то ушлёпку достанеся! Не мне...
Spiarmint    07.06.2019, 15:56
Оценка:  0
Spiarmint
Тебе матрешки.
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