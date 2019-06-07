Красотка пятницы: эффектная модель, которая выбежала на поле во время финала ЛЧ

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию потрясающую Кинси Волански.

Кинси Волански instagram.com/kinsey_sue/

Кинси Волански - популярная американская модель польского происхождения. Роскошная девушка рекламирует купальники и снималась для таких известных изданий, как Maxim, Sports Illustrated и FHM.

Однако недавно девушка взорвала весь мир после своего выбегания на поле во время финального матча Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Кинси в откровенном купальники появилась на газоне и преодолела более половины поля до того, как его поймали стюарды.

Кинси Волански instagram.com/kinsey_sue/

Ее выходка принесла бешеную популярность - за сутки на аккаунт красотки подписалось более миллиона человек, и количество подписчиков продолжает расти. Правда, случилась и неприятная история - ее аккаунт заблокировали из-за атаки хакеров, но девушка уже вернула себе контроль.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная певица, в клипе которой снялся Агуэро.